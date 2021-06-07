الصربي ديجان أرسوڤ يغادر الأهلي بنغازي للاطمئنان على زوجته

7 يونيو، 2021 5:50 م
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ليبيا- الصربي ديجان أرسوڤ مدرب الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا24

منح مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، اليوم الإثنين، الموافقة على طلب المدرب الصربي ديجان أرسوڤ للسفر إلى بلاده للاطمئنان على زوجته التي تمر بحالة صحية حرجة.

واتفق الطرفان على أن يعود المدرب إلى بنغازي قبل استئناف الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

وأعربت إدارة النادي، عن دعمها الكبير للمدرب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها عائلته.

وتعاقد الأهلي بنغازي مع المدرب ديجان أرسوڤ 46 عاما من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم لعقد يمتد لثلاث مواسم.

واستطاع المدرب قيادة الأهلي بنغازي إلى اعتلاء صدارة المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز برصيد 34 نقطة.

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7 يونيو، 2021 5:50 م
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