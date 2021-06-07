الرئاسي يشكل لجنة للكشف عن ملابسات تفجير سبها الإرهابي

أخبار ليبيا 24

شكل المجلس الرئاسي لجنة برئاسة وزير الداخلية لجمع المعلومات وكشف المتورطين في استهداف نقطة التفتيش التابعة لمديرية أمن سبها.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس الرئاسي، اليوم الاثنين، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة.

وبحسب قرار المجلس اللجنة تكون بعضوية رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب، بهدف جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا.

كما جدد المجلس الرئاسي إدانته للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته شهداء الواجب، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب.