الرئاسي يدين تفجير سبها الإرهابي

أخبار ليبيا 24

دان المجلس الرئاسي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، مؤكدا عزمه المضي قدما وعدم التراجع في مكافحة الإرهاب، والسعي بكافة السبل لتحقيق الأمن في كافة ربوع ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة عبر تويتر، قدمت خلالها التعازي لذوي النقيب إبراهيم المناع والملازم عباس الشريف، اللذين توفيا جراء الهجوم الإرهابي.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجير الإرهابي مساء أمس والذي أودى بحياة ضابطين وإصابة أربعة آخرين بقوات البحث الجنائي في سبها.