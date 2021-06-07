الدبيبة يدعو لتعاون جدي من قبل أوروبا ودول المصدر بشأن الهجرة

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بحث رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل مسألة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة في مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية الناتجة.

وجرى بحث ذلك في حضور وزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد.

وقالت الحكومة إن الدبيبة أكد أن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع لوحدها وقف هذه الظاهرة والأمر يحتاج لتعاون جدي من قبل الإتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ.

وأضافت أن الجانبان أكدا على ضرورة قيام شراكة حقيقة وإدارة للازمة لمعالجة الظاهرة من بينها إنشاء مشاريع تنموية بدول المصدر، وكذلك دعم للسلطات الليبية ببرامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة وتطوير قدرات خفر السواحل الليبية.