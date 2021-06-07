إصابة مواطن بعيار ناري في بنغازي

7 يونيو، 2021 9:59 ص
32
أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

لا يزال الرصاص العشوائي يحصد ضحاياه من المدنيين في مختلف المدن والمناطق الليبية، حيث لا يكاد يوم واحد يمر إلا وأن نسمع عن قتيل وجريح أصيبوا جراء الأعيرة النارية الطائشة.

الشاب عبدالسلام المهدي محد التارقي (24 عاماً) كان آخر المصابين في مدينة بنغازي، حيث أصيب بطلق ناري في الرجل اليمنى، بمحل أقامته بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الاعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، لـ أخبار ليبيا 24، أن التارقي حالته صحية مستقرة ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى، مشيرة إلى أن ظاهرة الرصاص قد قلت كثيراً عن الأعوام الماضية إلا أنها مازالت مستمرة، مطالبة الجهات المختصة بوضع حداً لهذه الظاهرة.

الوسوم
7 يونيو، 2021 9:59 ص
32

مقالات ذات صلة

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع عدد من المستشارين ومدراء الإدارات

المصرف المركزي يبحث إطلاق مجموعة من المشاريع

7 يونيو، 2021 4:08 م
عبدالزراق العرادي

على خلفية هجوم داعش في سبها.. العرادي: لا استنكار ولا إدانة وهذا ما على الرئاسي والحكومة فعله

7 يونيو، 2021 3:53 م
ليبيا- الولايات المتحدة تدين هجوم داعش الانتحاري في سبها

أمريكا تدين هجوم داعش الانتحاري في سبها وتؤكد التزامها ببناء وسلامة ليبيا

7 يونيو، 2021 3:23 م
ليبيا-وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا

باشاغا: عودة النشاط الإرهابي يمثل تحد كبير للسلطة الحالية

7 يونيو، 2021 3:04 م
زر الذهاب إلى الأعلى