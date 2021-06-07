أمن طبرق تلقي القبض على الجناة في حادثة حرق غرفة رجال المرور

7 يونيو، 2021 10:22 ص
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير الأمن في طبرق، عميد خالد البسطة، القبض على المعتدين على غرفة رجال المرور الواقعة على جزيرة مركز طبرق الطبي بمدخل مدينة طبرق الغربي.

البسطة أكد في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، أن الجناة تم التعرف عليهم خلال 24 ساعة وإيداعهم السجن تحت التحقيق ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق القانون تجاه هؤلاء المخربين.

وأشار البسطة، إلى أن الجناة أحرقوا ودمروا الغرفة الجمعة الماضية عند الساعة الثامنة اليوم صباحاً، وهم تحت تأثير حبوب الهلوسة.

وألقى البسطة باللوم على المواطنين الذين شاهدوا الجناة ولم يبلغوا، مشيرا إلى أن دور المواطن هام في مساندة رجال الأمن.

وطالب البسطة حكماء المدينة برفع الغطاء الاجتماعي على الخارجين عن القانون وتطبيق الرفع بشكل فعلي.

وحذر البسطة المخربين والخارجين عن القانون بأن رجال الشرطة والأمن متواجدون في كل الأوقات ومدينة طبرق آمنة بفضل أهالي المدينة ورجال الأمن.

 

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7 يونيو، 2021 10:22 ص
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