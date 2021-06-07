أمريكا تدين هجوم داعش الانتحاري في سبها وتؤكد التزامها ببناء وسلامة ليبيا

أخبار ليبيا24

دانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الانتحاري الذي ضرب نقطة أمنية في سبها مساء الأحد وأسفر عن مقتل ضابطين من البحث الجنائي.

وأعلن داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي نفذه أحد عناصره الانتحاريين بواسطة سيارة مفخخة.

وقالت الولايات المتحدة، في بيان نشرته سفارتها في ليبيا، إنه وبينما ننتظر المزيد من التفاصيل حول هذا التفجير المميت، علينا أن نتذكر أنّ هنالك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا.

وأضافت، أنها ستقف مع أولئك الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لليبيا، بما في ذلك من خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتوحيد مؤسسات البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.