مكذبا عقيلة .. الصول : لم يتم توزيع مشروع قانون انتخاب الرئيس علينا

أخبار ليبيا 24 – خبر

كذّب عضو مجلس النواب علي الصول، مزاعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن قانون انتخاب الرئيس تم توزيعه على النواب، قائلاً “لم يتم توزيع مشروع القانون بعد”.

الصول أضاف، في تصريحات صحفية “ربما يكون قد أحاله لمكتب المُقرر وما زال لم يتم توزيعه على أعضاء المجلس من قبل المقرر “.

وأكد أن قانون انتخاب الرئيس صادر من مجلس النواب وهو رقم 5\2105، لافتًا إلى أن القانون صادر بتعديل الإعلان الدستوري السابع أو الثامن من مقترح فبراير .

وأوضح أن المادة تركت لمجلس النواب البت في انتخاب الرئيس بحيث يكون مباشر أو غير مباشر، وأنه تم تعديله بالتصويت بالأغلبية على أن يُنتخب الرئيس مباشرة من الشعب.