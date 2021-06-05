مصلحة المطارات تناقش برامج تدريبية في مطارات معيتيقة وبنينا وسبها

أخبار ليبيا 24

عقدت مصلحة المطارات الليبية اجتماعا في تونس للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة أعمال شركة كولمان انترناشونال الأمريكية والمشكلة من قبل وزير المواصلات برئاسة رئيس مصلحة الطيران المدني وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة.

وقالت المصلحة في بيان لها، بأنه تم خلال الاجتماعات مناقشة الأعمال والبرامج التدريبية المتفق عليها في مجال أمن الطيران فضلا عن مناقشة موعد افتتاح المركز التدريبي الخاص بأمن الطيران المدني .

كما بحث الاجتماع الترتيب للدورات والبرامج التدريبية التي سيتم اعتمادها بالإضافة إلى مناقشة فتح قاعات تدريبة في كل من مطارات معيتيقة وبنينا وسبها.