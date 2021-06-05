مصادر عائلية تكشف جانبًا من تفاصيل اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر إجدابيا

أخبار ليبيا24

كشفت مصادر عائلية، السبت، جانب من تفاصيل اختفاء مدير فرع الهلال الأحمر الليبي في إجدابيا والناشط المدني منصور عاطي منذ يوم أمس الخميس.

وقالت المصادر، لأخبار ليبيا 24، السبت، إن عاطي كان يجري أعمال صيانة في شقته تحضيرًا لزواجه المقرر إقامته بعد أسبوعين من الآن.

وأضافت، أنه غادر الشقة متوجهًا الى مقر الهلال الأحمر بعد تنسيقة مع الزملاء للالتقاء هناك والخروج بعدها لأداء واجب العزاء لأحد زملاءهم.

وبيّنت، أنه لدى وصوله إلى موقف السيارات ترجل مسلحين من ثلاث سيارات معتمة الزجاج وأخذوا إلى جهة غير معلومة على تمام الساعة الثامنة مساءً.

وبحسب رواية المصادر؛ فإنه وفقًا لشاهد عيان، فقد كان المسلحين يستقلون سيارتي تويوتا من نوع “فجعة” و “تندرا”.

وأوضحت المصادر، أن بعد وصول أصدقائه للموعد وجدوا سيارته، ومن ثم باشروا الاتصال به على هاتفه من دون استجابة ومن ثم تم اغلاقه.

وذكرت المصادر العائلية أنه تم ابلاغ الجهات المختصة وفتح محضر بالواقعة، لكن لم يتم الوصول إلى معرفة مصيره حتى هذه اللحظة.

واستنكرت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي اختطاف مدير فرعها إجدابيا.

وناشدت الأمانة كافة الأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادثة والعمل على عودته سريعا لأهله وذويه سالما وإيضاح ملابسات ما تعرض له.