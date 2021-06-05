بدء تطعيم حجاج بيت الله في بنغازي

5 يونيو، 2021 4:06 م
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أخبار ليبيا24

شرعت الخدمات الصحية بنغازي اليوم السبت في تطعيم حجاج بيت الله الحرام حيث تم تطعيمهم بلقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

ووفقًا لإدارة الإعلام بالخدمات الصحية، فقد جرى التطعيم بوحدة تطعيم البالغين والمسافرين التابعة لقسم الأمراض السارية والمتوطنة بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي.

وأضافت الإدارة، أن الفرق المكلفة ستواصل عملها حتى الفترة المسائية.

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي الأربعاء إنها ستبدأ السبت في تطعيم حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وذلك خلال الفترة من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ6 مساءً.

وطلبت الإدارة من الحجاج الحضور مصحوبين ببيانات، الرقم الوطني ورقم جواز السفر ورقم الهاتف.

من جانبه أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، لأخبار ليبيا24، الأربعاء، بدء تلقيح حجاج بيت الله بلقاح “استرازينيكا” المضاد لفيروس كورونا في بعض البلديات.

وقال سميو، إن السعودية لم تحدد عدد الحجاج لهذا العام ولا الفئات العمرية المستهدفة، ولكن بعض البلديات شرعت بتطعيمات الحجاج من قائمة هيئة الأوقاف لعام 2020.

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5 يونيو، 2021 4:06 م
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