باشاغا: لن نقبل بعودة أي نظام ديكتاتوري مرة أخرى باشاغا: جرحي وقتلي مليشيات البركان هم أبطالنا

أخبار ليبيا 24 – خبر

احتفى وزير الداخلية في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا بذكرى صد هجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس من قبل مليشيا عملية بركان الغضب، متذكرا أرواح “الشهداء” الذين ضحوا من أجل الحق والحرية والمبادئ والقيم، على حد قوله.

باشاغا أثنى في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار، على مجهودات الجرحى الذين يعانون حتى اليوم من آلام ومشاكل الجراح، وموجودين في المستشفيات داخل وخارج ليبيا، متمنيا لهم الشفاء ولأهاليهم الصبر.

وقال “الجرحى والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هم أبطالنا الذين جادوا بأجسادهم من أجل الحق والدفاع عن القيم والمبادئ، بالإضافة إلى التضحيات السابقة في العام 2011م من أجل إسقاط النظام”، مضيفا “لن نقبل بعودة أي نظام دكتاتوري مرة أخرى في أي شكل عسكري أو أيديولوجي”.

وتمر اليوم الذكرى الأولى لصد قوات بركان الغضب التي شكلتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، حرب قوات عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر على طرابلس، بعد الاستعانة بالمرتزقة والقوات الأجنبية التي جلبتها تركيا بموجب مذكرة التفاهم الأمني بين الوفاق وأنقرة.