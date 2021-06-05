اليونان تبلغ ألمانيا اهتمامها بحضور مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، اهتمام بلاده بحضور مؤتمر برلين القادم حول ليبيا، خاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، وبعد زيارتين لرئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى ليبيا، وزيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لليونان، خلال شهر أبريل الماضي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليونانية، عبر موقعها الرسمي، أشار فارفيتسيوتيس، خلال محادثات موسعة أمس في أثينا، مع وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا مايكل روث، إلى أنه من المهم أن تكون اليونان حاضرة في مؤتمر برلين، بالنظر أيضا إلى التزامها بقوات للانضمام إلى عملية إيريني.

وأوضح البيان أن روث، أخذ علما بالطلب اليوناني وأنه سينقله إلى أعلى مستوى، مؤكدًا على حاجة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتغلب على خلافاتهم والتوصل إلى ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء، من شأنه معالجة هذا التحدي الأوروبي المشترك.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الثلاثاء، أن الوزير هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعيا الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر برلين للاجتماع في النسخة الثانية من المؤتمر يوم 23 يونيو، بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية .