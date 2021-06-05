الواحة تناقش الوضع الوبائي في حقول وميناء الشركة وتتابع حالة الموظفين المصابين

أخبار ليبيا 24

عقدت لجنة الطوارئ بشركة الواحة للنفط اجتماعا لمناقشة الوضع الوبائي بالحقول والميناء عامة وحقل الواحة خاصة، ووضع خطة عمل لإعادة رحلات الطيران باتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك ” أن الاجتماع السابع للجنة الطوارئ نبه على ضرورة الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة في كل الأوقات بمواقع العمل المختلفة من قبل الجميع حفاظا على سلامتهم من وباء كورونا.

وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع تم تواصل أعضاء اللجنة مع الموظف الموجود بمركز العزل برأس لانوف مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويتماثل للشفاء.

وأكدت الشركة أن حالة كافة المصابين بفيروس كورونا في حقل الواحة مستقرة وجيدة حسب آخر متابعة لهم، وأن علاجهم يتم بإشراف طبيب الحقل.