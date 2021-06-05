المنفي وولي عهد أبوظبي يبحثان العلاقات الثنائية بين ليبيا والإمارات

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين ليبيا والإمارات.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها المنفي رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مكتب إعلام رئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي أكد على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأضاف أن الجنابان تناولا العملية السياسية والجهود المبذولة لإنجاحها، والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

كما تم التشاور حول مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والمزمع عقده يوم 23 يونيو الجاري، والتأكيد على أهمية نجاح العملية السياسية وأولوية أمن واستقرار ليبيا، والحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها ويعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها.