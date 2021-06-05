المنفي لــ”بن زايد” : نطلع نحو تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة "بن زايد" : مستعدون لتقديم جميع أوجه التعاون والدعم إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يزور الإمارات حاليًا، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، توجه المنفي بالشكر للشيخ محمد بن زايد لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

ومن جهته، أكد بن زايد استعداد بلاده لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

كما تم التشاور حول مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الشهر الحالي حول ليبيا، والتأكيد على أهمية نجاح العملية السياسية وأولوية أمن واستقرار ليبيا، والحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها ويعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها.

وكانت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، قالت نهاية شهر يناير الماضي، إن بلادها مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي.

وأكدت “نسيبة”، في بيان لها، نقلته وكالة “العين” الإخبارية، على ضرورة تجديد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا، موضحة أن الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه.

وأضافت أن الإمارات ترحب بدعوة مجلس الأمن إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشددة على أن التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن.