المفوضية تستلم موادا خاصة بتسجيل الناخبين

5 يونيو، 2021 11:36 ص
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن قسم الدعم اللوجستي التابع لها استلم شحنتين من مواد انتخابية خاصة بعملية تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن الشحنة تضمنت مواد تغليف بلغ عددها مليون ونصف مليون نسخة من المواد اللازمة لتغليف البطاقات الانتخابية الخاصة بالناخبين.

وتتواصل تحضيرات المفوضية خلال هذه الفترة لتأمين عمليات الشحن والطباعة وتوفير المواد اللازمة لانطلاق عملية تسجيل الناخبين خلال الفترة القريبة المقبلة.

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5 يونيو، 2021 11:36 ص
14

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