المفوضية تستلم موادا خاصة بتسجيل الناخبين

أخبار ليبيا 24

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن قسم الدعم اللوجستي التابع لها استلم شحنتين من مواد انتخابية خاصة بعملية تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن الشحنة تضمنت مواد تغليف بلغ عددها مليون ونصف مليون نسخة من المواد اللازمة لتغليف البطاقات الانتخابية الخاصة بالناخبين.

وتتواصل تحضيرات المفوضية خلال هذه الفترة لتأمين عمليات الشحن والطباعة وتوفير المواد اللازمة لانطلاق عملية تسجيل الناخبين خلال الفترة القريبة المقبلة.