الغويل:  وزارة النفط ستضع خططا للنهوض بالقطاع

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قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، أن الهدف الرئيسي من استحداث حكومة الوحدة الوطنية وزارة خاصة بالنفط لإدارة وتنمية قطاع النفط والغاز من أجل وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام بالنسبة للشعب الليبي.

وأوضح الغويل في تصريح نقلته بوابة أخبار اليوم المصرية، أن الوزارة ستعمل على تنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية الرقابة على النفط.

وأكد الغويل أن الوزارة ستجري الدراسات الفنية المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسات المرتبطة بتسويق وتصدير النفط الخام والغاز.