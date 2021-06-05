الزناتي يستعرض مع أعيان التبو إجراءات استكمال مستشفى الكفرة المركزي

5 يونيو، 2021 3:52 م
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وزير الصحة على الزناتي يجتمع مع أعيان التبو في الكفرة

أخبار ليبيا24

اجتمع اليوم السبت وزير الصحة علي الزناتي ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة مع رئيس الفرع البلدي حي الشورى عبد الله مردقي وعدد من أعيان وحكماء التبو في الكفرة.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الصحة، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لاستكمال مستشفى الكفرة المركزي.

وأضافت، كما أنه جرى تدارس الجهود المشتركة لتحسين الخدمات الصحية لأهالي الكفرة.

وكان وزير الصحة أجرى في 10 مايو الماضي زيارة إلى الكفرة تفقّد خلالها أوضاع المستشفيات والمرافق الصحية.

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5 يونيو، 2021 3:52 م
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