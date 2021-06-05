الزناتي ومهنّى يبحثان تفعيل قرارات متعلقة بقطاع الصحة من بينها رفع المرتبات

5 يونيو، 2021 6:53 م
0
ليبيا- وزير الصحة علي الزناتي يجتمع مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نصر الدين مهنّى

أخبار ليبيا24

التقى وزير الصحة علي الزناتي اليوم السبت مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نصر الدين مهنّى وتبادلا الآراء حول عدد من الملفات الهامة، التي ستطرح للنقاش في اجتماع مسؤولين عن وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الصحة، أن الزناتي ومهنّى تباحا أهمية تفعيل عدد من القرارات المتعلقة بقطاع الصحة وعلى رأسها القرار رقم  (885) لسنة 2019، القاضي برفع قيمة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

جاء هذا اللقاء بالتزامن مع دعوة النقابة العامة لأطباء ليبيا إلى إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وطالبت النقابة جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة، بالالتزام بتعليمات الإضراب.

الوسوم
5 يونيو، 2021 6:53 م
0

مقالات ذات صلة

ليبيا- المؤسسة الوطنية للنفط تحتفي بيوم البيئة العالمي

الوطنية للنفط تحتفي بيوم البيئة العالمي وتؤكد حرصها على تحسين معدلات الأداء البيئي في ليبيا

5 يونيو، 2021 6:02 م
ليبيا- نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح يجتمع بتجمع خبراء وأكاديمي أبناء فزان

أبوجناح يجتمع بتجمع خبراء وأكاديمي أبناء فزان

5 يونيو، 2021 5:38 م

بدء تطعيم حجاج بيت الله في بنغازي

5 يونيو، 2021 4:06 م
وزير الصحة على الزناتي يجتمع مع أعيان التبو في الكفرة

الزناتي يستعرض مع أعيان التبو إجراءات استكمال مستشفى الكفرة المركزي

5 يونيو، 2021 3:52 م
زر الذهاب إلى الأعلى