الزناتي ومهنّى يبحثان تفعيل قرارات متعلقة بقطاع الصحة من بينها رفع المرتبات

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التقى وزير الصحة علي الزناتي اليوم السبت مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب نصر الدين مهنّى وتبادلا الآراء حول عدد من الملفات الهامة، التي ستطرح للنقاش في اجتماع مسؤولين عن وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الصحة، أن الزناتي ومهنّى تباحا أهمية تفعيل عدد من القرارات المتعلقة بقطاع الصحة وعلى رأسها القرار رقم (885) لسنة 2019، القاضي برفع قيمة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

جاء هذا اللقاء بالتزامن مع دعوة النقابة العامة لأطباء ليبيا إلى إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم غد الأحد.

وطالبت النقابة جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة، بالالتزام بتعليمات الإضراب.