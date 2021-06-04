ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل إلى إيطاليا وفرنسا

أخبارليبيا24-خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط اليوم الجمعة إن الميناء استقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل في طريقها إلى إيطاليا وفرنسا.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة النفطية ” فرونت سانتياغو” رست في الميناء لشحن لنفط الخام.

وأوضح المصدر ذاته أن الإنتاج القادم من حقلي مسلة والسرير اليوم الجمعة قد بلغ 230 ألف برميل، مؤكدًا أن شركة الخليج من أولوياتها الحفاظ على البيئة ولم تسجل أي حالات تلوث.

وأشار المصدر إلى ان عمليات الشحن تتم في خطوات احترازية لمكافحة وباء كورونا.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي يستقبل النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.