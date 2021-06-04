كليمنتي يصل بنغازي لتوقيع عقده كمدرب لفرسان المتوسط

أخبار ليبيا 24

علمت أخبار ليبيا 24، أن الاتحاد الليبي لكرة القدم سيقوم بتوقيع عقد المدرب الإسباني خافيير كليمنتي مساء غد السبت في مدينة بنغازي.

وسيعقد اتحاد الكرة الليبي مؤتمرا صحفيا يتم من خلاله تقديم المدرب وعرض كل برامجه الخاصة باستعدادات المنتخب الوطني “فرسان المتوسط” لتصفيات كأس العالم “قطر 2022”.

وكان كليمنتي قد وصل صباح، اليوم الجمعة، إلى مدينة بنغازي وكان في استقباله رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي.

وسبق للمدرب الإسباني وأن أشرف على تدريبات المنتخب الليبي عام 2014 وقاده للتتويج بأول لقب رسمي في تاريخه حيث توج بلقب بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي نظمت في جنوب أفريقيا.

ومن المفارقات الغريبة أن عودة كليمنتي جاءت بعد أن فسخ عقده منذ 5 سنوات، بعد أن تقدم بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة في ليبيا، مطالبا بمستحقاته المالية المتأخرة كما أنه سبق وأن رفض الحضور إلى ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية آنذاك وطالب بمتابعة الفريق وهو في إسبانيا.

من جانب آخر سيكون جدول مباريات المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم “قطر 2022” على النحو التالي:

ليبيا – الغابون (5-8) يونيو 2021.

أنغولا – ليبيا (11-14) يونيو 2021.

مصر – ليبيا (1-4) سبتمبر 2021.

ليبيا – مصر (5-7 ) سبتمبر 2021.

الغابون – ليبيا (6-9) أكتوبر 2021.

ليبيا – أنغولا (10-12) أكتوبر 2021.