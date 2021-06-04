تعاون بين مكافحة الأمراض والداخلية لمجابهة كورونا

4 يونيو، 2021 12:36 م
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أخبار ليبيا24

اجتمع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، ورئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة جائحة كورونا بوزارة الداخلية، العميد رمضان برباش .

وجرى خلال الاجتماع، الخميس، الاطلاع على الوضع الوبائي المحلي والدولي لجائحة كورونا ومناقشة أوجه التعاون بين المركز ووزارة الداخلية في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص، وكذلك حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد والعمل على نجاح الحملة في جميع أنحاء البلاد .

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، إنه سجل 386 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم الخميس، وذلك بنسبة 11.5 بالمائة من إجمالي 3260 عينة تم تحليلها.

كما أعلن المركز تسجيل 5 حالات وفاة بكوفيد 19 .

 

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4 يونيو، 2021 12:36 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

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