اليونان مستاءة لعدم توجيه ألمانيا الدعوة إليها للمشاركة في مؤتمر برلين القادم حول ليبيا

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أعربت اليونان على لسان وزير خارجيتها نيكوس ديندياس عن استيائها لعدم دعوتها من ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2 المتعلق بليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة.

وأبدى وزير خارجية اليونان الخميس في تغريدة على تويتر استيائه لقرار ألمانيا بدعوة اليونان لحضور اجتماع مؤتمر برلين.

وقال ديندياس إنه أجرى مكالمة هاتفية، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، وناقشا آخر التطورات في ليبيا.

وأضاف، لقد أعربت عن استيائي من قرار ألمانيا عدم دعوة اليونان لحضور اجتماع مؤتمر برلين بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية الثلاثاء، في بيان، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو الجاري.

ووجهت ألمانيا الدعوة إلى الدول المشاركة في مؤتمر برلين السابق للمشاركة في المؤتمر الجديد، وذلك لبحث سبل استقرار ليبيا ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.