المنفي يرحب بعودة السفارة الإسبانية إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الخميس، بطرابلس، رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز.

رحب المنفي خلال اللقاء بعودة عمل السفارة الإسبانية في طرابلس، مؤكداً أن ذلك يعبر عن الإرادة السياسية للجانبين، من أجل مزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم الأهداف المشتركة في مختلف المجالات، مثمنا دور إسبانيا الإيجابي في الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا.

كما تناول اللقاء الذي جرى بحضور وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تعزيزها.