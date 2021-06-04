المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يفتتح فرعه بسبها

أخبار ليبيا24

وقال عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للحريات و حقوق الإنسان عبدالجواد الشين لأخبار ليبيا24، ان مجهودات الشباب العامل على افتتاح المكتب كانت واضحة على التجهيزات والإمكانيات التي توفرت داخل المقر، ليتمكن من تقديم خدماته بشكل أفضل لكل المواطنين، وأضاف أن المجلس سيعمل على افتتاح فروع بعدة مناطق بالجنوب، بحيث تقسم فزان لأربع مناطق هي مرزق، أوباري، سبها، والشاطئ.

وقال عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للحريات و حقوق الإنسان عبدالجواد الشين لأخبار ليبيا24، ان مجهودات الشباب العامل على افتتاح المكتب كانت واضحة على التجهيزات والإمكانيات التي توفرت داخل المقر، ليتمكن من تقديم خدماته بشكل أفضل لكل المواطنين، وأضاف أن المجلس سيعمل على افتتاح فروع بعدة مناطق بالجنوب، بحيث تقسم فزان لأربع مناطق هي مرزق، أوباري، سبها، والشاطئ.

من جهته أكد وكيل المجلس البلدي سبها بلال خالد بلال لأخبار ليبيا24، أن عميد وأعضاء المجلس البلدي سبها اهتموا بافتتاح فرع المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان، الذي يأملون أن يضطلع بدور كبير في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المحلي بالجنوب، والمجلس البلدي بسبها داعم للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان حسب وصف بلال.

من جهته أكد وكيل المجلس البلدي سبها بلال خالد بلال لأخبار ليبيا24، أن عميد وأعضاء المجلس البلدي سبها اهتموا بافتتاح فرع المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان، الذي يأملون أن يضطلع بدور كبير في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المحلي بالجنوب، والمجلس البلدي بسبها داعم للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان حسب وصف بلال.