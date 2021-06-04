الكوني واللافي يطلعان على سير العمل في إعداد التقرير السنوي لديوان المحاسبة

أخبار ليبيا24

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إن اطلع رفقة النائب عبدالله اللافي على سير الإعداد للتقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2020.

جاء ذلك بعد زيارتهما لمقر ديوان المحاسبة ومقر هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

وقال الكوني، مغردًا على تويتر: “في ظل الخطوات المهمة باتجاه توحيد “المؤسسات الرقابية” حرصنا اليوم على زيارة ديوان المحاسبة حيث اطلعنا على سير الإعداد للتقرير السنوي، ثم هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك هيئة مكافحة الفساد”.

وأضاف الكوني، “إنها مؤسسات مفصلية لتقييم إدارة الدولة، وضمان ارتكازها لقواعد من “النزاهة”، والولاء للوطن”.

وأجرى الكوني واللافي، زيارة عمل لديوان المحاسبة الليبي، اطلعا خلالها رفقة رئيس الديوان خالد شكشك، على واقع العمل الذي يتم ممارسته من خلال مكاتب وإدارات الديوان.

ووفق ديوان المحاسبة فقد اطلعا على سير العمل في إعداد التقرير السنوي للديوان 2020، الذي يشرف عليه مكتب التقارير بالديوان، وأعربا عن ارتياحهما الكبير لحجم الجهود المبذولة من أعضاء وموظفي الديوان في سبيل تعزيز حماية المال العام.