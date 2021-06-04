الكلية العسكرية بـ توكرة تستعد لتخريج الدفعة الـ 53 بالقوات المسلحة

أخبار ليبيا 24

قال آمر الكلية العسكرية بتوكرة، اللواء أمراجع العمامي أن الكلية تضع اللمسات الأخيرة لحفل تخريج الدفعة الـ 53 بالقوات المسلحة.

وقال العمامي في تصريح تلفزيوني، وصف خلاله الحفل بـ “المهيب”، “إن طلبة الدفعة الـ 53 تم تدريبهم على أعلى المستويات طيلت ثلاثة أعوام متواصلة، تلقوا خلالها كافة الفنون الحربية بشكل عملي”.

وأكد العمامي أن الطلبة تلقوا العديد من الدراسات الأكاديمية حول استراتيجية الإدارة على مختلف مستويات القيادة وفق أحدث الطرق والوسائل العلمية الحديثة ليكون لهم شرف حمل أمانة الدفاع عن بلادهم بكل عزم واقتدار ومؤهلين لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة.