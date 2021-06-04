“الطبال” يقود شبيبة القبائل لنصف نهائي الرابطة الجزائرية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قاد النجم الليبي “محمد الطبال” فريق شبيبة القبائل الجزائري للتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة الجزائرية، مسجلا هدف من هدفين فاز بهما فريقه على اتحاد بسكرة اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة.

وسجل النجم الليبي هدف شبيبة القبائل الأول في الدقيقه 21، وأضاف “رزقي حمرون” الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68 .

ويلتقي شبيبة القبائل في الدور قبل النهائي المتأهل من لقاء امولودية وهران ووداد تلمسان، غدًا السبت.