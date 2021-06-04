السفير الليبي بإيطاليا يبحث مع وزير التعليم الإيطالي التعاون بين المؤسسات التعليمية

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استعرض السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني مع وزير التعليم الإيطالي باتريسيو بيانكي مقتضيات التعاون الثنائي الليبي الإيطالي بين المؤسسات التعليمية والمعنية بالشباب في البلدين.

وأعرب الترهوني بحسب الحساب الرسمي للسفارة على “فيسبوك” عن اهتمامه بالتجربة الإيطالية في مجال التعليم عن بعد عبر التواصل الافتراضي الذي تبنته إيطاليا إبان قفل المدارس والمعاهد التعليمية في البلاد بسبب جائحة كورونا فيروس.

وكان اللقاء تم خلال تنظيم جامعة لينك كامبوس الإيطالية في روما أمس الخميس فعالية ثقافية قدمت خلالها دراسة خاصة حول أهمية المؤسسات التعليمية للمجتمع من خلال رصد ومتابعة مواقف الشباب وتوجهاتهم في مختلف أبعاد الهوية الوطنية.