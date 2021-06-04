السفير الليبي بإيطاليا يبحث مع وزير التعليم الإيطالي التعاون بين المؤسسات التعليمية

4 يونيو، 2021 8:06 م
6
الترهوني ووزير التعليم الإيطالي
الترهوني ووزير التعليم الإيطالي

أخبارليبيا24

استعرض السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني مع وزير التعليم الإيطالي باتريسيو بيانكي مقتضيات التعاون الثنائي الليبي الإيطالي بين المؤسسات التعليمية والمعنية بالشباب في البلدين.

وأعرب الترهوني بحسب الحساب الرسمي للسفارة على “فيسبوك” عن اهتمامه بالتجربة الإيطالية في مجال التعليم عن بعد عبر التواصل الافتراضي الذي تبنته إيطاليا إبان قفل المدارس والمعاهد التعليمية في البلاد بسبب جائحة كورونا فيروس.

وكان اللقاء تم خلال تنظيم جامعة لينك كامبوس الإيطالية في روما أمس الخميس فعالية ثقافية قدمت خلالها دراسة خاصة حول أهمية المؤسسات التعليمية للمجتمع من خلال رصد ومتابعة مواقف الشباب وتوجهاتهم في مختلف أبعاد الهوية الوطنية.

4 يونيو، 2021 8:06 م
6

مقالات ذات صلة

الناقلة "فرونت سانتياغو"

ميناء الحريقة يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل إلى إيطاليا وفرنسا

4 يونيو، 2021 8:43 م
محمد الحويج

اجتماع وزاري في باريس لبحث تطوير الأسطول الجوي الليبي

4 يونيو، 2021 8:27 م
بعثة الأمم المتحدة_ليبيا

البعثة الأممية قلقة من اعتقال رئيس لجنة انتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار

4 يونيو، 2021 7:43 م
السايح يبحث التعاون مع القضاء

السايح يبحث التعاون مع القضاء ضمن التحضيرات للانتخابات القادمة

4 يونيو، 2021 7:28 م
زر الذهاب إلى الأعلى