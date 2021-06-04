السايح يبحث التعاون مع القضاء ضمن التحضيرات للانتخابات القادمة

أخبارليبيا24

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع رئيس قسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية علي السويح التعاون مع القضاء ضمن التحضيرات للانتخابات القادمة.

وناقش السايح خلال الاجتماع أمس الخميس بمقر المفوضية جملة من التحضيرات المتعلقة بملف التعاون مع جهاز القضاء ضمن الاستعدادات للانتخاب المقرر في 24 ديسمبر القادم.

واستعرض رئيس مجلس المفوضية مع رئيس قسم التدريب بإدارة التفتيش إمكانية تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والهيئات القضائية.

وناقش السايح والسويح أيضًا وضع آليات للتدريب وإجراء المناقشات حول الفصل في الطعون وفض المنازعات الانتخابية.