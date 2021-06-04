الأفريقي والصقور يطالبان بانطلاق دوري الدرجة الأولى في موعده

أخبارليبيا24- خاص

أصدر

طالب مشجعي أندية الصقور والأفريقي اليوم الجمعة في مدينة طبرق بانطلاق دوري الدرجة الأولى في موعده المحدد.

وأكد مشجعي الأندية في بيان لهم في ميدان الشهداء بمدينة طبرق أن تأجيل دوري الدرجة الأولى يعتبر ظلم تعرضت له عدد من أندية الدرجة الأولى.

واعتبر مشجعي أندية الصقور والأفريقي أن تأجيل دوري الدرجة الأولى يعتبر ظلمًا صارخًا ويجب استكمال الدوري كما تم استكمال دوري الدرجة الثانية والممتاز.

وأشاروا في بيانهم إلى أن استكمال دوري الدرجة الأولى يتيح الفرصة لأندية الصقور والأفريقي وعدد من الأندية للصعود للدوري الممتاز.

ولفت مشجعي أندية الصقور والأفريقي إلى أن الاتحاد الليبي ضرب بدوري الدرجة الأولى عرض الحائط.