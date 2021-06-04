استكمال ورشة حول بناء قدرات الاستجابة الصحية بشأن العنف الاجتماعي

4 يونيو، 2021 9:52 ص
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ليبيا-صندوق الأمم المتحدة للسكان

أخبار ليبيا24

استكمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع شركائه المنظمة الدولية للهجرة والصفوة ورشة مدتها 3 أيام حول تدريب الحد الأدنى من حزمة الخدمات الأولية.

وأوضح الصندوق أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات استجابة الكادر الصحي، فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الأزمات.

وفي آخر أسبوع من شهر مايو الماضي ذكر الصندوق أن “الخط الساخن للدعم النفسي 1417” تلقى 104 مكالمات تتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات القانونية بشأن قضايا الإساءة العاطفية والمنزلية والجسدية خلال الأسبوع.

وأضاف، أن تمت إحالة 7 أفراد لتلقي المزيد من الخدمات المتخصصة.

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4 يونيو، 2021 9:52 ص
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