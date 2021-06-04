اجتماع وزاري في باريس لبحث تطوير الأسطول الجوي الليبي

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ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن الوزير محمد الحويج شارك خلال اجتماع وزاري لبحث تطوير الأسطول الجوي الليبي.

وأوضحت الوزارة أن اجتماعًا وزاريًا عقد الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمَ وزير المواصلات محمد الشهوبي وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن لبحث تطوير الأسطول الجوي لشركات الطيران الليبية.

وأضافت وزارة الاقتصاد أن الاجتماع ناقش إمكانية عقد شراكة طويلة المدى بين خطوط الطيران الليبية وشركة الآيرباص لتحديث وصيانة الطائرات لدى الشركات الليبية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع بحث أيضًا زيادة عدد الأسطول الجوي بها وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعناصر الليبية في مجال صيانة الطائرات.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تراس الثلاثاء اجتماعاً ضم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وحضره عدد من رجال الأعمال والشركات الفرنسية لمناقشة تحديث وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

كما بحث الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الفرنسية سبل تعزيز التعاون بين الشركات الليبية والفرنسية وعقد شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بدولة ليبيا تحت إشراف ومتابعة الحكومة الليبية .