إنفوغرافيك ا المهاجرون الذين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية من 18–27 مايو

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية في الفترة من 18–27 مايو عددهم 1213:

18 مايو:

إنقاذ 244 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (الزاوية)

19 مايو:

إنقاذ 213 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (فزان)

22 مايو:

إنقاذ 261 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن 3 زوارق مطاطية

زورق الإنقاذ (الزاوية)

27 مايو:

إنقاذ 187 مهاجرًا (الدفعة الأولى)

الجنسيات الأفريقية والعربية وأسيوية

زورق الإنقاذ (الزاوية)

27 مايو:

إنقاذ 308 مهاجرًا (الدفعة الثانية)

الجنسيات الأفريقية

على متن زوارق مطاطية

زورق الإنقاذ (رأس اجدير)