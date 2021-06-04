إنفوغرافيك ا المهاجرون الذين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية من 18–27 مايو
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية في الفترة من 18–27 مايو عددهم 1213:
18 مايو:
إنقاذ 244 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (الزاوية)
19 مايو:
إنقاذ 213 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (فزان)
22 مايو:
إنقاذ 261 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن 3 زوارق مطاطية
زورق الإنقاذ (الزاوية)
27 مايو:
إنقاذ 187 مهاجرًا (الدفعة الأولى)
الجنسيات الأفريقية والعربية وأسيوية
زورق الإنقاذ (الزاوية)
27 مايو:
إنقاذ 308 مهاجرًا (الدفعة الثانية)
الجنسيات الأفريقية
على متن زوارق مطاطية
زورق الإنقاذ (رأس اجدير)