إنفوغرافيك ا المهاجرون الذين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية من 18–27 مايو

4 يونيو، 2021 12:11 ص
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إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية في الفترة من 18–27 مايو عددهم 1213:

18 مايو:
إنقاذ 244 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (الزاوية)

19 مايو:
إنقاذ 213 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (فزان)

22 مايو:
إنقاذ 261 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن 3 زوارق مطاطية
زورق الإنقاذ (الزاوية)

27 مايو:
إنقاذ 187 مهاجرًا (الدفعة الأولى)
الجنسيات الأفريقية والعربية وأسيوية
زورق الإنقاذ (الزاوية)

27 مايو:
إنقاذ 308 مهاجرًا (الدفعة الثانية)
الجنسيات الأفريقية
على متن زوارق مطاطية
زورق الإنقاذ (رأس اجدير)

إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
4 يونيو، 2021 12:11 ص
5

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