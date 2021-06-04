أمن مصراتة توضح تفاصيل حادثة مجمع المحاكم والاعتداء على المديرية
أمن مصراتة تنفي صحة خبر الإفراج عن السجين "محمد الأحول"
أخبار ليبيا 24 – متابعات
ذكرت مديرية أمن مصراتة أن دوريات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب (غرفة العمليات الأمنية المشتركة) قامت الأيام الماضية بالتهجم على أحد أفراد قوة المهام الأمنية الخاصة أمام مجمع المحاكم .
المديرية أوضحت أنه وردت إشارة هاتفية من جهاز المباحث الجنائية مصراتة إلى رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة مفاده بشأن إرسال دوريات لمساندتهم والتعاون معهم في نقل الموقوف محمد الأحول آمر سجن الهدى والمطلوب لدى النيابة العامة للتحقيق إلى مقر جهاز المباحث الجنائية مصراتة الكائن بمنطقة الكراريم .
وأكدت أنه على الفور وبناء على تعليمات رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة بالتوجه إلى مجمع المحاكم لتنفيذ المهام المكلفين بها.
وأشارت إلى أنه أثناء تنفيذ المهام تفاجؤوا بحضور دوريات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب (غرفة العمليات الامنية المشتركة) إلى مجمع المحاكم مصراتة وقاموا بسب وشتم أحد أفراد الشرطة القضائية بدون سابق إنذار.
وذكرت مديرية أمن مصراتة أن أفراد الدوريات التابعة لقوة مكافحة الإرهاب طلبوا من أفراد الشرطة القضائية الخروج فورا من مجمع المحاكم وترك مهامهم المكلفين بها لحماية مقر مجمع المحاكم، مشيرة إلى أن مجمع المحاكم تحت حماية الشرطة القضائية وهم المخولين لحماية المقر.
وبينت المديرية أن أحد أفراد قوة المهام الأمنية الخاصة أبلغ أعضاء قوة مكافحة الإرهاب بانهم زملاء وأنه لايوجد داعي لهذه التصرفات فحدثت مشادة كلامية تم خلالها الاعتداء على فرد قوة المهام الأمنية الخاصة بالضرب والشتم.
وأوضحت أنه بعد حضور رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة إلى مجمع المحاكم وأعطى الأوامر إلى أفراد القوة بالإنسحاب إلى مقر القوة إلا أنه أثناء الانسحاب قام أحد الضباط التابعين لقوة مكافحة الارهاب بالرماية المباشرة على أفراد القوة.
وأكدت مديرية امن مصراتة أن رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة لم يصدر تعليماته بالرد على مصدر النيران إلا بعد التأكد بأن هذه الرماية مقصودة، اعقبه هجوم أفراد قوة مكافحة الإرهاب بقيادة نفس الضابط والرماية بأعيرة نارية على مقر المديرية ومقر قوة المهام الأمنية الخاصة.
ولفتت المديرية إلى أن مدير أمن مصراتة عميد محمد أحمد أبوبريدعة قام بالتواصل مع المحامي العام بشأن تكليف قوة مكافحة الارهاب (غرفة العمليات الامنية المشتركة) بمهام بمجمع المحاكم ليوم الخميس الموافق:2021/05/27م , وكان المحامي العام بانه لم يتم تكليف القوة ولم يتم الاتصال بهم اطلاقاً بمهام بمجمع المحاكم.
وذكرت مديرية أمن مصراتة أنه لا صحة للأنباء بأن أفراد الشرطة القضائية يريدون إطلاق سراح السجين محمد الأحول، موضحة أنه تم استدعاء المعني لتحقيق معه.
وبينت أن رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة أكد بأن أفراد القوة لم يشهروا أسلحتهم في وجوه زملاءهم إلا بعد قيام آمرهم بالرماية على قوة المهام الأمنية وكان هذا لردعهم والدفاع عن النفس فقط.