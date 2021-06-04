أمن مصراتة توضح تفاصيل حادثة مجمع المحاكم والاعتداء على المديرية أمن مصراتة تنفي صحة خبر الإفراج عن السجين "محمد الأحول"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ذكرت مديرية أمن مصراتة أن دوريات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب (غرفة العمليات الأمنية المشتركة) قامت الأيام الماضية بالتهجم على أحد أفراد قوة المهام الأمنية الخاصة أمام مجمع المحاكم .

المديرية أوضحت أنه وردت إشارة هاتفية من جهاز المباحث الجنائية مصراتة إلى رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة مفاده بشأن إرسال دوريات لمساندتهم والتعاون معهم في نقل الموقوف محمد الأحول آمر سجن الهدى والمطلوب لدى النيابة العامة للتحقيق إلى مقر جهاز المباحث الجنائية مصراتة الكائن بمنطقة الكراريم .

وأكدت أنه على الفور وبناء على تعليمات رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة بالتوجه إلى مجمع المحاكم لتنفيذ المهام المكلفين بها.

وأشارت إلى أنه أثناء تنفيذ المهام تفاجؤوا بحضور دوريات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب (غرفة العمليات الامنية المشتركة) إلى مجمع المحاكم مصراتة وقاموا بسب وشتم أحد أفراد الشرطة القضائية بدون سابق إنذار.

وذكرت مديرية أمن مصراتة أن أفراد الدوريات التابعة لقوة مكافحة الإرهاب طلبوا من أفراد الشرطة القضائية الخروج فورا من مجمع المحاكم وترك مهامهم المكلفين بها لحماية مقر مجمع المحاكم، مشيرة إلى أن مجمع المحاكم تحت حماية الشرطة القضائية وهم المخولين لحماية المقر.

وبينت المديرية أن أحد أفراد قوة المهام الأمنية الخاصة أبلغ أعضاء قوة مكافحة الإرهاب بانهم زملاء وأنه لايوجد داعي لهذه التصرفات فحدثت مشادة كلامية تم خلالها الاعتداء على فرد قوة المهام الأمنية الخاصة بالضرب والشتم.

وأوضحت أنه بعد حضور رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة إلى مجمع المحاكم وأعطى الأوامر إلى أفراد القوة بالإنسحاب إلى مقر القوة إلا أنه أثناء الانسحاب قام أحد الضباط التابعين لقوة مكافحة الارهاب بالرماية المباشرة على أفراد القوة.

وأكدت مديرية امن مصراتة أن رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة لم يصدر تعليماته بالرد على مصدر النيران إلا بعد التأكد بأن هذه الرماية مقصودة، اعقبه هجوم أفراد قوة مكافحة الإرهاب بقيادة نفس الضابط والرماية بأعيرة نارية على مقر المديرية ومقر قوة المهام الأمنية الخاصة.

ولفتت المديرية إلى أن مدير أمن مصراتة عميد محمد أحمد أبوبريدعة قام بالتواصل مع المحامي العام بشأن تكليف قوة مكافحة الارهاب (غرفة العمليات الامنية المشتركة) بمهام بمجمع المحاكم ليوم الخميس الموافق:2021/05/27م , وكان المحامي العام بانه لم يتم تكليف القوة ولم يتم الاتصال بهم اطلاقاً بمهام بمجمع المحاكم.

وذكرت مديرية أمن مصراتة أنه لا صحة للأنباء بأن أفراد الشرطة القضائية يريدون إطلاق سراح السجين محمد الأحول، موضحة أنه تم استدعاء المعني لتحقيق معه.

وبينت أن رئيس قوة المهام الأمنية الخاصة أكد بأن أفراد القوة لم يشهروا أسلحتهم في وجوه زملاءهم إلا بعد قيام آمرهم بالرماية على قوة المهام الأمنية وكان هذا لردعهم والدفاع عن النفس فقط.