وزير الثروة البحرية يقف على احتياجات موانئ زوارة

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قام وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية، عادل سلطان، بالوقوف على احتياجات المرافئ والموانئ التابعة لعموم فروع بلدية زوارة.

وبحسب بيان بلدية زوارة، كان في استقباله، عميد وأعضاء بلدية زوارة ووكيل وزارة المواصلات ومدير مكتب الثروة البحرية زوارة.

وشملت الجولة ميناء زوارة للصيد البحري ومرفأ “بوكماش” للصيد البحري ومركب فروة لتفريخ الأسماك ومحمية بحيرة فروة.

ووقف الوزير والوفد المرافق له على سير العمل بهذه المواقع وللمساهمة في حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الصيادين.