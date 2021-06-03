مسؤول بمطار الأبرق: المطار جاهز لتسيير الرحلات منذ أكثر من عام

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير الشؤون الادارية والمالية بمطار الأبرق الدولي الصالحين قويدر، عن جاهزية المطار لتسيير الرحلات الجوية محلية ودولية على حد السواء.

وقال قويدر لـ”أخبارليبيا24″، الأربعاء، إن المطار جاهز للعمل منذ أكثر من عام، وفقاً للإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى أن كل ما تحتاجه شركات الطيران بالمطار موجود كما بالمطارات الأخرى.

ودعا مدير الشؤون الادارية والمالية بمطار الأبرق كافة شركات الطيران باستئناف تسيير الرحلات من المطار.

وأوضح قويدر، أن شركة الخطوط الأفريقية أرسلت لجنة وتلقينا وعود بعد زيارة ميدانية بمرافق المطار لإعادة استئناف تسيير رحلات محلية لرفع المعاناة على المواطنين، مشيراً إلى أن الخطوط الليبية لم ترسل لجنتها بعد للمطار.