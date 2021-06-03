محافظ البنك التونسي: الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار

3 يونيو، 2021 11:47 ص
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محافظ البنك التونسي مروان العباسي
محافظ البنك التونسي مروان العباسي

أخبارليبيا24

‏ذكر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن قيمة الأموال الليبية المجمدة في تونس تقدر قيمتها بين 140 و150 مليون دولار.

وأضاف العباسي خلال جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الإداري بمجلس النواب التونسي أنه تقرر العمل على حل إشكال الأموال الليبية المجمدة منذ 10 سنوات وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا.

وأوضح المحافظ البنك في تصريحات صحفية أن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس وفق تعبيره.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر قبل أيام قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس.

في حين طالب الجانب التونسي بالحصول على ديون الليبيين لدى المصحات التونسية، ويسعى إلى مقايضتها مع تلك الأموال المجمدة.

3 يونيو، 2021 11:47 ص
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