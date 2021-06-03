رئيس وزراء إسبانيا يفتتح سفارة بلاده في ليبيا

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افتتح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أثناء زياراته إلى ليبيا اليوم الخميس مقر سفارة بلاده في طرابلس، وذلك بعد تعليق عملها داخل البلاد بسبب الأوضاع الأمنية خلال السنوات الماضية.

وحضر افتتاح السفارة وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش والسفير الإسباني لدى ليبيا ونظيره السفير الليبي لدى المملكة الإسبانية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني استئناف خدمات تقديم التأشيرات خلال الأسابيع القادمة.

جاء ذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء الإسباني والوفد المرافق له اجتماعًا موسعًا مع حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء.