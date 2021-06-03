رئيس الحكومة الإسبانية يزور ليبيا اليوم

3 يونيو، 2021 1:12 م
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بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

أخبارليبيا2

ذكرت السفارة الليبية في إسبانيا اليوم الخميس أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيجري اليوم زيارة رسمية إلى ليبيا.

وأضافت السفارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن رئيس الوزراء الإسباني سوف يقوم بإعادة فتح السفارة الإسبانية في دولة ليبيا.

وأوضحت السفارة الليبية في إسبانيا أن هذه الزيارة سوف تكون فرصة تاريخية لمد أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.

وأشارت السفارة الليبية في إسبانيا إلى أنه سيتم من خلال هذه الزيارة توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجموعة من المجالات.

3 يونيو، 2021 1:12 م
7

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