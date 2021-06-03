دومة: “برلين2” يجب أن يناقش جمع السلاح والمصالحة الوطنية

3 يونيو، 2021 7:49 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

 اقترح عضو مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة، إضافة بنود جديدة لجدول أعمال مؤتمر برلين 2 المقرر في 23 يونيو الجاري.

وقال دومة في تغريدة عبر صفحته في تويتر، “وفق تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، سيتم تناول الانتخابات وخروج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وعبر دومة عن أمله إضافة بند جمع الأسلحة والمصالحة الوطنية الشاملة لتكون لهما الأولوية فمسألة الانتخابات “محسومة 24 ديسمبر” على حد تعبيره.

وكانت قد أكدت وزارة خارجية ألمانيا أن مؤتمر برلين 2 سيعقد للمرة الأولى بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية مبينة أنه يهدف لتقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا.

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3 يونيو، 2021 7:49 م
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