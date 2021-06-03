حرس السواحل ينقذ (217) مهاجرًا غير شرعي

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قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن حرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ (217) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وأضاف الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن الثلاثاء من إنقاذ 139 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أنه سبق هذه العملية عملية إنقاذ أخرى في نفس اليوم لعدد 78 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.

وأشار الناطق إلى أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية، موضحًا أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأكد الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.