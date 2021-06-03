حرس السواحل ينقذ (217) مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن حرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ (217) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
وأضاف الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن الثلاثاء من إنقاذ 139 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أنه سبق هذه العملية عملية إنقاذ أخرى في نفس اليوم لعدد 78 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.
وأشار الناطق إلى أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية، موضحًا أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (الزاوية) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأكد الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولفت إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.