المفوضية تستلم شحنات مواد انتخابية ستعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

3 يونيو، 2021 11:18 م
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ليبيا-مواد انتخابية خاصة بعملية تسجيل الناخبين

أخبار ليبيا24

استلم قسم الدعم اللوجستي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس شحنتين من مواد انتخابية خاصة بعملية تسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأفادت المفوضية أن الشحنة تضمنت مواد تغليفية بلغ عددها 1.5 مليون نسخة من المواد اللازمة لتغليف البطاقات الانتخابية الخاصة بالناخبين.

وأضافت المفوضية أن تحضيراتها تتواصل خلال هذه الفترة لتأمين عمليات الشحن والطباعة وتوفير المواد اللازمة لانطلاق عملية تسجيل الناخبين خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جانبه تابع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب آخر مستجدات التجهيز للعملية الانتخابية.

وأجرى الشعاب جولة تفقدية اليوم شملت المركز الإعلامي ومخازن المفوضية وبعض المقرات الحيوية المخصصة لإدارة العمليات والدعم اللوجستي.

واطلع على المواد الانتخابية الخاصة بعملية تسجيل الناخبين للاطمئنان على جودتها الطباعية، كما اطلع على تجهيزات المركز الإعلامي بعد الانتهاء من التشطيبات الإنشائية.

وأكد الشعاب أن المركز الإعلامي سيتم افتتاحه بالتزامن مع الإعلان عن انطلاقة عملية فتح سجل الناخبين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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3 يونيو، 2021 11:18 م
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