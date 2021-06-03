القبض على مشعوذ خطير بمنطقة “السلماني” في بنغازي إعداد كمين وضبط المشعوذ متلبسا أثناء قيامه بطلاسم السحر والشعوذة

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن عناصر قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على مشعوذ خطير، متلبساً بأعمال السحر والشعوذة في منطقة السلماني في وسط مدينة بنغازي .

وبحسب مكتب الإعلام بقسم النجدة إنه وردت معلومات من أحد المصادر السرية مفادها تواجد مشعوذ خطير بمنطقة السلماني، وعلى الفور عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له وضبطه متلبسا أثناء قيامه بطلاسم السحر والشعوذة.

وأضاف المكتب إنه تم ضبط المشعوذ وبحوزته العديد من الأدوات التي تستعمل في السحر، حيث تم تحريز المبرزات والانتقال به للقسم للتحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية حياله.

ونوه قسم شرطة النجدة بنغازي إلى أن هذه الحملات لازالت مستمرة وسيتم ملاحقة المجرمين وردع الخارجين عن القانون .