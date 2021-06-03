الغرياني: مجلس النواب يعطل الميزانية ويشل البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم المفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، مجلس النواب بتعطيل الميزانية حتى أصبحت البلاد “مشلولة”، خصوصا أن الشهر السادس من العام بدأ، ولاتزال الميزانية معطلة.

الغرياني ذكر، خلال مقابلته الأسبوعية على قناة “التناصح” – الداعمة للجماعات الإرهابية – أن البرلمان منتهي الصلاحية، ومدد لنفسه مرارًا وتكرارًا، مُعتبرًا أنه مختزل في شخص رئيسه عقيلة صالح، كما انتقد صمت من وصفهم بـ”الغالبية” في طرابلس.

وأشار إلى ضرورة تدخل البعثة الأممية لحسم اعتماد الميزانية، قائلا “لا تريد أن تدخل تدخلاً إيجابيا، والإيعاوز بوجود 60 أو 70 عضوًا في طرابلس”، متسائلا “لماذا تعطل الميزانية كل هذه المدة؟”.

وألمح إلى إمكانية تحويل الميزانية إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاعتمادها، متسائلاً “لماذا لا يحولون الميزانية إلى لجنة الـ75، ولا يبتون فيها بأي طريقة؟”، مستدركا “أي تدخل إيجابي هم في منأى عنه”.

وفي سياق آخر، عاود الغرياني الهجوم على اتفاق الصخيرات السياسي، واعتبر أنه بمثابة استسلام من الليبيين للمجتمع الدولي، رغم تحذير الشيوخ والعلماء ومطالبتهم بعدم موالاة “الأعداء”، لكنهم كانوا يرون أن المجتمع الدولي “أخطبوط” ولا بد من الاستسلام له .

وأفاد بأن الساسة الليبيين أعرضوا عن المحذرين، ووصفوا الشيوخ بأنهم لا يعرفون السياسة، مستكملا “وعندما حذرت الأمريكية “ستيفاني ويليامز” من المجتمع الدولي، بدأوا يقتنعون بكلامها”.