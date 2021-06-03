العبار وصنع الله يبحثان ملف الاستثمار في مجال النفط

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ناقش، وكيل وزارة النفط والغاز، رفعت العبار، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ملف الاستثمار في مجال النفط في ليبيا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الاجتماع جاء بشأن تنفيذ توجيهات رئيس حكومة عبدالحميد الدبيبة إبّان الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في مايو الماضي.

ونقلت المؤسسة عن العبار، قوله: “إن صنع الله أكد لي عزم المؤسسة على دعم جهود حكومة الوحدة في جذب الاستثمار الأجنبي بغية زيادة القدرة الإنتاجية وتطوير الاحتياطي واستيعاب مزيدا من القوى العاملة في قطاع النفط “.

وأضاف العبار، “إن وزارة النفط والغاز شرعت فور تلقي توجيهات رئيس الوزراء بتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في مجالي الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية والمباشرة بتوجيه المؤسسة بجذب الاستثمار الأجنبي “.

كما نقلت عن صنع الله، قوله: ” إن المؤسسة جاهزة لتقديم مبادرات ووضع تصور متكامل وتجديد خطط الاستثمار بعد هذا الدعم الذي تلقيناه من رئيس الحكومة “.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة ستعمل مع شركائها الأجانب وشركاتها المحلية على زيادة القدرة الإنتاجية وتنفيذ رؤية الحكومة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع وزارة النفط والغاز يشأن الخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية وخطط جذب الاستثمار الأجنبي.