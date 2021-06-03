الدبيبة يناقش تفعيل اتفاقيات التجارة والاستثمار مع الشركات الفرنسية العمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين ليبيا وفرنسا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً ضم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وحضره عدد من رجال الأعمال والشركات الفرنسية لمناقشة تحديث وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

كما بحث الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية سبل تعزيز التعاون بين الشركات الليبية والفرنسية وعقد شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بدولة ليبيا تحت إشراف ومتابعة الحكومة الليبية .