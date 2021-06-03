أبرز الاتفاقيات بين ليبيا وإسبانيا

3 يونيو، 2021 10:38 م
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ليبيا وإسبانيا توقعان على عدة اتفاقيات

أخبار ليبيا24

اتفق الجانبان الليبي والإسباني خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية والوفد الحكومي المرافق له إلى العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء على عدة اتفاقيات.

وتمثلت الاتفاقيات في افتتاح السفارة الإسبانية في بطرابلس وشروعها بتقديم الخدمات القنصلية تأشيرات للمواطنين الليبيين خلال أسبوعين.

كما اتفق الجانبان على تقييم الاتفاقيات الليبية الإسبانية السابقة ورفع التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة الليبية الإسبانية.

ووقع الجانبان على مذكرات تفاهم للتعرفة الجمركية، والتعاون في مجال التشاور السياسي، كما أكدا على التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل مذكرات التفاهم.

كما اتفقا على علاج عدد من الأطفال مرضى السرطان في المستشفيات الإسبانية.

 

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3 يونيو، 2021 10:38 م
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