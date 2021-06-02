ويليامز: تعيين نورلاند مبعوثًا إلى ليبيا إشارة لعودة الولايات المتحدة مُجددًا ويليامز: الولايات المتحدة تمر بـ”عملية شاملة في السياسة”

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أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا سابقًا ستيفاني ويليامز، أن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن أكثر جدية بشأن ليبيا في السياسة والاستراتيجية، واصفة تعيين السفير ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا إليها بـ”إشارة جيدة” نحو عودة الولايات المتحدة إلى البلاد .

وأفادت ويليامز في تصريحات لموقع “المونيتور” الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تمر بـ”عملية شاملة في السياسة” تهدف إلى العودة للتعددية في معالجة الشؤون العالمية بما فيها النزاعات، بما يتناقض بشكل صارخ مع الإدارة السابقة التي اتبعت سياسة أكثر أحادية الجانب تحت شعار “أمريكا أولاً”.

وأوضحت أن إمكانات الولايات المتحدة “للاجتماع دوليًا” تجبر وتشجع الآخرين على أن يحذوا حذوها، مقارنة بين الوضع في العراق بعد غزو عام 2003م والتدخل العسكري في ليبيا عام 2011م، قائلة “في ليبيا لم يتم تعلم دروس العراق”.